Alors que Jay Wright sera compliqué à faire venir, son nom est évoqué avec celui de Jeff Van Gundy depuis la semaine dernière, parmi les pistes du nouveau président Leon Rose à New York. Un de ses « confidents » vient même en remettre une couche dans le New York Post : Tom Thibodeau aimerait coacher les Knicks.

Depuis son divorce compliquée avec les Timberwolves il y a deux ans, « Thibs » voyagerait entre la Nouvelle-Angleterre, chez son frère, et Los Angeles, pour discuter avec ses anciens collègues Doc Rivers et Tyronn Lue, en attendant sa prochaine opportunité sur un banc.

Le départ de David Fizdale, et l’intérim fragile de Mike Miller, pourraient la lui offrir. Et il ne veut pas passer à côté, lui qui s’est déjà assis sur le banc des Knicks comme assistant entre 1996 et 2003.