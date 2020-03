Jay Wright n’est toujours pas intéressé par la NBA

Quand la NBA reviendra, surtout si ce n’est pas avant plusieurs mois, certaines choses auront sans doute changé, notamment au sujet des joueurs en fin de contrat… ou de carrière comme Vince Carter. Ça devrait aussi être le cas de la situation chez les Knicks, actuellement emmenés par l’entraîneur intérimaire Mike Miller.

Avant la propagation de l’épidémie, bien avant la suspension de la saison, on disait ainsi les Knicks intéressés par Jay Wright pour prendre en main la reconstruction du club. Comme il y a deux ans.

Mais comme il y a deux ans, le coach de Villanova en NCAA ne se laissera sans doute pas convaincre.

« J’aime ma situation » réaffirme-t-il clairement chez First Things First. « J’aimerais coacher en NBA, j’étais avec Gregg Popovich, Steve Kerr et Lloyd Pierce l’été dernier aux Jeux olympiques, j’ai adoré et c’était génial, mais je devrais quitter mon job. J’adore mon job, je ne veux pas quitter Villanova (…) Je suis heureux là-bas, j’aime ma situation, je ne veux pas prendre de risque avec ça. »