G-League : Brian Shaw prêt à être un mentor pour les talents de la « Select Team »

C’est désormais officiel : Brian Shaw sera le coach de la « Select Team » en 2020-2021. La G-League a mis en place cette équipe de jeunes talents, où l’on retrouve notamment Jalen Green, Isaiah Todd et Daishen Nix, qui ont décidé de ne pas aller à l’université ou à l’étranger afin de se préparer à rejoindre la NBA.



Pour justifier ce choix, Shareef Abdur-Rahim loue les qualités de l’ancien coach de Denver et assistant de longue date des Lakers.

« L’expérience prolongée et le succès en tant que joueur et coach de Brian Shaw faisaient de lui un choix naturel pour cette équipe de G-League », explique le président de cette ligue à ESPN. « On est impatient de voir les jeunes talents développer leurs qualités et grandir professionnellement sous le leadership de Shaw. »

Shaw (54 ans) a gagné trois titres avec les Lakers entre 2000 et 2002 aux côtés de Shaquille O’Neal, Kobe Bryant et Phil Jackson. Avec les deux derniers cités, il a entamé une seconde carrière d’assistant-coach où il a ajouté deux bagues à ses doigts (2009 et 2010). En revanche, avant de revenir aux Lakers entre 2016 et 2019, toujours dans le rôle d’assistant, il avait connu une expérience manquée de coach principal à Denver, pendant à peine deux saisons.

Cette « Select Team » est donc une parfaite opportunité pour rebondir. « Je suis impatient d’être le coach de cette nouvelle équipe. C’est un challenge nouveau et différent dans ma carrière. Je suis prêt à être un mentor, un coach et à développer cette prochaine génération de stars de la NBA. »