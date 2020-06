Steve Kerr favorable à un mini-camp pour faire bosser ses stars

Pour les Warriors non plus, il n’est pas question de rester neuf mois à se tourner les pouces. Son équipe n’étant pas conviée à la reprise de la saison, Steve Kerr se dit favorable à l’organisation de mini-camps en amont du « training camp » de la saison prochaine. On rappelle que la mise en place de camps régionaux compte parmi les pistes évoquées par les équipes qui n’iront pas à Orlando.

À l’instar de son James Borrego, Steve Kerr juge indispensable que son équipe se retrouve : « Nous devons absolument être ensemble et avoir quelques sessions d’entraînement. Étant donné que 22 équipes vont être autorisées à le faire pour un minimum de deux semaines d’entraînement et deux semaines de matchs, alors que les autres n’en font pas partie, la ligue est sensible au fait de nous donner l’espace dont nous aurons besoin. »

Le coach imagine deux fenêtres d’entraînement de deux semaines, durant lesquelles son équipe pourrait poser des jalons pour la saison prochaine. « Je pense que cela permettrait de combler le fossé pour une intersaison plus normale et nous conduirait ensuite à la saison prochaine avec un état d’esprit plus favorable », juge-t-il.

Priorité à l’entraînement plutôt que d’affronter d’autres équipes

« Une ligue d’été ne nous intéresse pas, » tranche-t-il, en revanche. « On pourrait l’être si elle avait lieu de façon plus formelle après la Draft. Une sorte de ligue d’été classique où nous pourrions peut-être nous associer avec quelques équipes voisines et organiser quelques matches pour nos jeunes et nos rookies. Pour ce qui est de mini-camps avec d’autres équipes qui veulent jouer des matches, on ne serait pas intéressés. Chaque équipe a ses particularités, et je comprends parfaitement que beaucoup d’équipes concernées soient plus jeunes et intéressées à faire jouer leurs joueurs. Mais notre environnement est différent, les gens en ont conscience. »

Priorité à l’entraînement donc, et entre Warriors. Un bon moyen de rappeler que, contrairement aux sept autres équipes, les Californiens ont l’intention de redevenir candidats au titre dès la saison prochaine.

C’est aussi la raison pour laquelle Steve Kerr accorde tant d’importance à ces mini-camps : pouvoir remettre à l’entraînement son trio Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green.

« Il s’agit évidemment de circonstances vraiment uniques, mais vu que nous pourrions rester neuf mois sans jouer, pour être parfaitement honnête, je serais surpris si l’un de ces trois gars me disait : ‘Non, je ne veux pas bosser’, » formule Steve Kerr qui estime que ces entraînements ne se feront pas sur la base du volontariat. « Ils savent tous qu’ils ont besoin de ce temps de travail. Et nous avons tous besoin alors ils seront là. »