« Est-ce un handicap ? Cela pourrait être un handicap majeur. » James Borrego ne s’en cache pas : voir son équipe ne pas être invitée à reprendre et terminer la saison à Orlando ne fait pas ses affaires. Alors qu’il estimait que son équipe se « débrouillait bien » dans les semaines qui ont précédé la suspension du championnat.

Pas suffisamment bien néanmoins pour être aux portes des playoffs. Avec leur bilan de 23 victoires et 42 défaites, les Hornets pointaient à la 10e place de leur conférence. Et dire que les Wizards, qui seront de la partie à Orlando eux, ne comptaient qu’une petite victoire de plus…

À l’instar des huit autres équipes privées de reprise, Charlotte veut trouver une parade pour poursuivre le développement de ses joueurs. « En tant qu’organisation, nous aimerions avoir un calendrier similaire à celui qu’ils ont à Orlando, » souhaite le coach. « Ce temps collectif dont vont disposer ces équipes, on pense qu’on devrait avoir le même. Je crois que cela pourrait niveler un peu plus le jeu. »

Son GM, Mitch Kupchak, partage logiquement le même avis. « Si ces équipes passent cinq ou semaines ensemble, ne serait-ce pas formidable si nous pouvions passer autant de temps avec notre équipe dans une sorte de structure formelle où ils pourraient continuer à bosser sur leur jeu ?, s’interroge le dirigeant, actuellement en pleine réflexion avec ses homologues de sept autres équipes concernées. « Avoir un peu plus de structure serait génial. »

Mais comme le dit Mitch Kupchak, la priorité, si des mini-camps régionaux par exemple devaient être mis en place, reste la sécurité des joueurs. Pour être à la hauteur « des standards fixés à Orlando ».

« Je dois trouver des moyens créatifs de faire avancer les choses et de le voir comme une réelle opportunité, » termine James Borrego en positivant. « Cela pourrait être un bon point de départ pour la saison prochaine. C’est une occasion de refaire notre retard sur les équipes qui jouent à Orlando et que nous poursuivons. On peut utiliser cela comme une opportunité de s’améliorer. C’est notre objectif. »