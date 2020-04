Les Hornets fixent leurs cibles de l’été

À l’instar des Cavaliers, les Hornets ont été coupés dans leur élan mi-mars par cet arrêt de la saison régulière. Avec quatre victoires sur leur huit derniers matches, les coéquipiers de Devonte’ Graham avaient plutôt bien abordé ce dernier quart de la saison, dominant notamment Toronto, Miami et Houston !

De quoi avoir quelques regrets, mais surtout y voir de l’espoir selon James Borrego. « J’ai vraiment étudié ces huit derniers matchs« avoue-t-il sur le site officiel des Hornets. « Je pense que c’est là que nous avons vu beaucoup de progression et de développement. À notre retour, nous devrons nous remettre en marche. Nous devrons recommencer à jouer à ce type de basket. Nous défendions, nous faisions circuler le ballon, nous étions athlétiques, nous attaquions le cercle. Nous avons beaucoup diminué le nombre de balles perdues. Je pense qu’on se débrouillait bien. L’avenir est extrêmement brillant avec ces gars. Plus je regarde ces huit matchs, plus je suis excité à propos de notre équipe et du bond en avant qu’elle a fait tout au long de la saison. »

Depuis six semaines, le coach de Charlotte essaie au maximum de maintenir le contact avec ses joueurs. Beaucoup sont jeunes, sans famille, et ils peuvent être affectés mentalement par cette période compliquée.

« Je n’ai pas beaucoup de contrôle sur leur physique, mais je les défie sur le plan mental avec certaines choses à regarder. C’est mon boulot d’entraîneur et de leader de l’équipe de garder le contact avec eux, de leur parler et de faire en sorte qu’ils aient tout ce qu’il faut. Si je sens que quelqu’un lâche prise, c’est mon boulot de le contacter. »

À la recherche d’un très bon défenseur et d’un shooteur

Cette période est aussi le moment d’envisager la suite, et plus précisément l’intersaison. S’il est très satisfait de ses jeunes troupes, il n’en oublie pas qu’il reste quelques lacunes à combler.

« On cherche un moyen de protéger le cercle. Pour faire partie des meilleures défenses de la NBA, il faut de la taille et des qualités athlétiques. (…) On cherche aussi un autre créateur, quelqu’un qui puisse créer pour lui et les autres. Le troisième axe, c’est simplement du shoot. Dans notre système, nous n’avons pas assez de shoots. Cela rend les choses plus faciles pour tout le monde quand on peut écarter le jeu et permettre à des extérieurs athlétiques et aux intérieurs d’attaquer le cercle. »

Pas de noms à donner évidemment mais ce break permet de mieux cerner ces cibles. « On a commencé le processus de recherche pour la free agency et la Draft. Je ne regarde pas une tonne de matches universitaires ou internationaux pendant la saison, et donc c’est sympa de prendre du recul et de regarder quelques gamins. On possède un très bon premier choix de Draft, et un début de second tour. »