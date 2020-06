Vincent Poirier entre soulagement et appréhension pour la reprise de la saison

Enfin, le ciel s’est dégagé dans l’esprit des joueurs NBA qui disposent enfin d’une date de reprise pour la saison NBA, le 31 juillet prochain. Vincent Poirier a pu confier ses impressions à RMC Sport à l’heure de cette remise en route attendue, entre le soulagement « d’avoir un objectif » et l’appréhension que représente cette mission commando d’au moins un mois et demi dans une bulle, loin de sa famille.

« On était un peu en suspens, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Ça traînait et sans aucun but, c’est un peu compliqué. Maintenant on sait qu’on va pouvoir reprendre, donc on est à fond », a-t-il expliqué.

Concrètement, le pivot des Celtics, qui a pu continuer à s’entretenir durant la suspension, appréhende un peu la vie de groupe au sein de Disney World, sans aucun échappatoire, et alors que sa femme doit accoucher en septembre.

« C’est toujours compliqué d’être H24 avec les mêmes gars sans voir ta famille, sans pouvoir te libérer du basket »

« Ça va être compliqué de rester un mois et demi, isolé des familles, avec la franchise, » ajoute-t-il. « C’est toujours compliqué d’être H24 avec les mêmes gars sans voir ta famille, sans pouvoir te libérer du basket. Là ça va vraiment être H24, vis-à-vis du Covid, on ne pourra pas sortir, ce sera vraiment une bulle basket. Ça va être un peu compliqué, surtout qu’à côté, j’ai des événements familiaux qui font que ça tombe au très mauvais moment, un accouchement prévu pour septembre. Normalement ça tombait pile-poil quand il fallait et là maintenant c’est l’inverse. On va essayer de gérer ça. Ça reste la NBA, avec un objectif de bague, de champion. On a de quoi faire. Il y a une bonne motivation on va dire ».

L’opération ressemble à une mission commando similaire aux aventures vécues avec l’Equipe de France, lorsque le groupe se réunit dans une bulle pour monter en puissance avant le début d’une compétition.

« Ça va être comme si on partait en l’Equipe de France pour la Coupe du Monde ou l’Euro. Pour nous, ça va être la même chose. Après, c’est sûr que ça va être compliqué de re-rentrer dedans, surtout qu’à Boston on était dans une très bonne dynamique, les joueurs avaient explosé… Il va falloir remettre la machine en route. C’est toujours compliqué de s’arrêter deux à trois mois collectivement, de revenir et d’être au top. C’est pour ça qu’ils ont mis des matchs de saison régulière, pour pouvoir revenir à un niveau décent et pas directement en playoffs ».