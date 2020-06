À l’unanimité, les représentants des joueurs approuvent la reprise de la saison

Après les propriétaires, c’était au tour des représentants des joueurs de voter pour la reprise de la saison.

Et sans surprise, ESPN et The Athletic annoncent que les 28 représentants des joueurs présents lors de la réunion ont approuvé le plan de reprise de la NBA, à partir du 31 juillet. Ils l’ont même validé à l’unanimité.

Désormais, tous les feux sont donc au vert, même s’il reste encore des détails à régler, qui seront négociés la semaine prochaine, notamment sur le plan de la sécurité sanitaire, les joueurs devant être testés chaque soir lors de la reprise. La NBA compte visiblement regrouper 1 600 personnes à Disney World, les familles (trois membres par joueur) ne pouvant venir qu’à partir du début des playoffs.

Par ailleurs, le syndicat des joueurs a indiqué qu’une reprise de la prochaine saison le 1er décembre était « improbable » et que cette date serait négociée, afin d’être repoussée.