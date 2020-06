Reprise de la saison : Stephen Curry comprend la position de Damian Lillard

Même s’il a depuis explicité ses propos, Damian Lillard avait créé la polémique la semaine dernière, en annonçant qu’il resterait assis à Orlando si les Blazers doivent y disputer des matches sans enjeu. « Si on revient et qu’on n’a pas la possibilité de faire les playoffs, je viendrai pour m’entraîner. Je serai à l’entraînement avec mon équipe. Je ferai tout ce bordel, et ensuite j’irai m’asseoir sur le banc pendant les matches. »

A priori, la bonne nouvelle pour lui, c’est qu’il ne se déplacera pas pour rien puisque la NBA envisage d’inviter les Blazers dans la « bulle » de Disney World, et Damian Lillard pourra donc se battre pour une place en playoffs. Mais sa réaction a partagé l’opinion, et du côté de Stephen Curry, on comprend le meneur des Blazers.

« Je ressens ce qu’il exprime car c’est difficile mentalement après une si longue coupure de se préparer pour des matches dont on sait qu’ils ne compteront pas » a réagi le meneur des Warriors au podcast « The Life Podcast » avec Anthony Morrow et Justin Jack. « Je le comprends. C’est difficile de se mettre en tête cette configuration : ‘Je vais aller jouer, me défoncer en sachant que dans cinq matches, ce sera un retour à l’intersaison’. »

Damian Lillard avait aussi évoqué le risque de blessures. « Après ce type de coupure, habituellement, on est pressé de rejouer, et je pense qu’il y a un risque de blessures, et il y a aussi le risque d’être exposé car aucun de nous ne traîne ensemble et il y a tellement d’équipes qui vont être réunies au même endroit. Alors évidemment, en tant que joueurs, on veut jouer, mais on veut jouer pour quelque chose. Surtout si on est en position de le faire. »