Nuggets : Jerami Grant va tester le marché

On ne sait pas quand débutera la « free agency » mais Jerami Grant annonce déjà qu’il en fera partie puisqu’il a décidé de faire jouer sa clause libératoire, et donc de faire une croix sur une saison à 9.3 millions de dollars.

« Je ne vais pas rester là à mentir, j’en suis sûr à 100% » a-t-il lancé sur Yahoo! Sports. « En sachant que je pouvais être free agent, il a fallu que je sois agressif en attaque. En sachant que je pouvais être free agent l’été suivant, mon niveau de jeu en a surpris beaucoup. J’essaie clairement de savoir ce que je vais faire la saison prochaine, que je revienne ou pas. »

C’est difficile de savoir si Jerami Grant peut espérer trouver mieux, tout simplement parce que la crise liée au Covid-19 aura un énorme impact sur le salary cap, et il y aura forcément moins d’argent à dépenser pour les franchises. Cependant, la cuvée 2020 s’annonce d’un niveau moyen, et il peut être l’un des grands gagnants de l’été.

« C’est difficile… C’est difficile avec tout ce qu’il se passe. C’est même dur de jauger ce qu’il se passe. Le salary cap peut chuter. Il pourrait baisser de beaucoup, ou un petit peu. Je pense que tout dépend plus ou moins de ce que les propriétaires veulent faire, de ce que la NBA veut faire avec le reste de la saison. »

En tout cas, il estime mériter plus que ses 9,3 millions de dollars. « Je n’ai clairement pas l’intention de valider cette « player option ». Comme vous le dites, j’ai le sentiment de mériter davantage que les neuf millions que je touche chaque année. Mais dans le même temps, j’aimerais parvenir à une conclusion avec les Nuggets, ou quelque chose comme ça. Tout dépend de ce dont on discutera et qu’on négociera quand le moment viendra. »

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou pas) la dernière année de son contrat, afin de devenir free agent avec un an d’avance.