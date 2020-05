Pour le business, Giannis Antetokounmpo a deux modèles : Kobe Bryant et… Tony Parker

MVP en titre, bien placé pour réaliser le doublé, Giannis Antetokounmpo est devenu « bankable ». Chez Nike, il possède désormais son propre modèle signature, la Zoom Freak, et il a décidé de faire fructifier les dizaines de millions de dollars gagnés en réalisant son premier investissement majeur.

Le montant exact n’est pas précisé mais CNBC évoque une somme « à six chiffres », et il s’agit d’une prise de parts dans Ready Nutrition, une marque de boissons protéinés.

« Ce n’est pas un contrat de sponsoring » précise-t-il sur la chaîne d’info américaine. « Évidemment, je peux aider la marque, et la conseiller à tout le monde, mais ce n’est pas ça. C’est en fait une société dans laquelle je crois vraiment. J’aurais pu rejoindre Gatorade. J’aurais pu rejoindre BodyArmor, mais au final, Ready Nutrition était ce qui me correspondait le mieux. »

Fondée en 2012, Ready Nutrition devrait dépasser les 100 millions de dollars de chiffre d’affaires cette année, et l’objectif est de doubler grâce à la star des Bucks. À Milwaukee, Giannis Antetokounmpo a déjà distribué plus de 60 000 bouteilles dans des écoles publiques, et la marque en a aussi distribué 34 000 pour le personnel soignant.

Déjà sous contrat avec Budweiser, Disney, T-Mobile et Nike, le Grec a expliqué qu’il voulait s’inspirer de Kobe Bryant pour ses affaires, et il avait trouvé conseil auprès de… Tony Parker.

« Beaucoup de gens ne savent pas ce qu’il fait, mais il a beaucoup d’affaires en France et aux États-Unis. Il a accompli tellement de choses sur et en dehors du terrain » détaille ainsi l’ailier fort des Bucks.