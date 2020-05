Giannis Antetokounmpo aime beaucoup son surnom de « Greek Freak »

En quelques années, Giannis Antetokounmpo s’est autant imposé comme un All-Star et un MVP que son surnom a fait florès dans le monde de la NBA. Sans doute aidé par son nom pas toujours facile à écrire, l’ailier des Bucks est rapidement devenu le « Greek Freak » ou simplement « Giannis ».

Ce qui ne déplaît pas à la star des Bucks, même si elle ne sait pas vraiment d’où provient ce surnom, un des plus connus de la ligue désormais.

« Tout d’abord, ce surnom est réellement bon. Je l’aime bien », affirme-t-il. « Je ne me souviens pas de la première fois où je l’ai entendu, sans doute durant ma première saison. Je ne sais pas vraiment d’où ça vient. Un jour, j’ai fait un gros dunk ou un gros contre et tout le monde a commencé à m’appeler ainsi. C’est resté et c’est cool. »

Même si Shaquille O’Neal lui avait légué son surnom de « Superman », Giannis Antetokounmpo est finalement resté le « Greek Freak ». Mais c’est un rôle qu’il joue uniquement sur les parquets.

« Il ne faut pas se perdre, malgré la forte pression qui est présente. Il faut savoir trouver l’équilibre entre la vie du « Greek Freak » et ma vie personnelle. Giannis et lui, ce sont deux personnes totalement différentes. J’essaie de penser ainsi. Quand on devient le MVP, le leader de son équipe, il faut faire des séances photo et ce genre de choses, et on peut se perdre. Quand je suis avec ma famille, je suis moi-même. »