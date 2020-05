En se revoyant en 2017, Bradley Beal mesure les progrès accomplis depuis quelques années

Il y a quelques semaines, en guise de devoir de vacances (ou de pause), les Wizards avaient ressorti des tiroirs les images de leur dernière série de playoffs remportée. C’était en 2017 contre les Hawks.



Une expérience dont Bradley Beal a tiré un constat sévère sur lui-même.

« C’est incroyable de revoir ça », livre-t-il à « All The Smoke ». « Je déteste regarder ça car je me trouve mauvais. Je me demande pourquoi j’ai hésité sur tel ou tel shoot, pourquoi je ne shoote pas ici ou là, pourquoi je ne passe pas… Le gars que j’étais il y a trois ou quatre ans, ce n’est pas le même qu’aujourd’hui. Ça, c’est certain. »

Cette saison 2016-2017, c’est la première où Bradley Beal explose vraiment avec 23.1 points de moyenne, à 48 % de réussite au shoot et 40 % à 3-pts. Et face aux Hawks, il compilera 25.8 points à 46 % de réussite. Pas mal…

L’absence au All-Star Game 2020 en travers de la gorge

Néanmoins, Scott Brooks partage en partie l’analyse de son joueur car il a revu un match plus récent, celui de janvier 2019 à Londres face aux Knicks. Bradley Beal y avait inscrit 26 points.

« Il est véritablement un des meilleurs joueurs de la ligue », assure le coach à NBC Sports Washington. « De manière générale, pas seulement chez les arrières. Son jeu a tellement progressé depuis trois ans. Il est meilleur chaque année. »

Avant la coupure de la saison régulière, Bradley Beal tournait à 30.5 points de moyenne, mais ce ne fut pas suffisant pour obtenir une troisième participation de suite au All-Star Game.

Une décision qui fut difficile à digérer à l’époque et semble l’être encore, malgré le bilan de son équipe.

« Si vous pensez qu’il n’est pas un All-Star, pourquoi alors faire prise à deux sur lui chaque soir ? », lance Scott Brooks aux coaches NBA qui n’ont pas sélectionné son joueur.