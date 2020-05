La cérémonie du Hall of Fame 2020 officiellement repoussée à 2021

Il se murmurait que la célébration aurait pu avoir lieu entre le 10 et le 12 octobre prochain, mais Jerry Colangelo a annoncé à ESPN que la cérémonie d’intronisation de la classe 2020 était bel et bien repoussée au printemps 2021.

« Ce n’est pas faisable », a expliqué Colangelo, « On annule tout. Ça se déroulera durant le premier trimestre de l’année prochaine. On va se retrouver dans deux semaines et on va analyser les différentes options : quand, où et comment. »

Censé rouvrir ses portes après rénovation, le Hall of Fame de Springfield va donc rester fermé à double tour. Il faudra patienter pour honorer les Duncan, Garnett, Bryant, Tomjanovich et Catchings…

En tout état de cause, il n’y aura pas de mélange des générations entre 2020 et 2021. « Il n’y aura pas de combinaison des deux », assure-t-il. « La classe de 2020 est très particulière et mérite sa propre célébration. »