[Débat] Fusion des conférences pour les playoffs cette année : vos arguments

Hier, nous vous demandions si, en cas de reprise de la saison, la NBA devait fusionner les conférences pour les playoffs. Comme le principal argument contre ce mélange (outre la tradition) est le nombre de kilomètres parcourus, le fait que toutes les équipes soient ici réunies dans un même lieu peut favoriser l’idée.

Des affiches inédites ?

Au niveau des affiches, avec le classement à l’arrêt de la saison, cela donnerait quelque chose comme ça :

(1) Milwaukee Bucks – Orlando Magic (16)

(8) Miami Heat – Oklahoma City Thunder (9)

(4) Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks (13)

(5) Boston Celtics – Philadelphia 76ers (12)

(3) Toronto Raptors – Memphis Grizzlies (14)

(6) Denver Nuggets – Indiana Pacers (11)

(7) Utah Jazz – Houston Rockets (10)

(2) Los Angeles Lakers – Brooklyn Nets (15)

Mais si le sondage était plutôt en faveur du « oui » (52 %), les arguments développés y étaient plutôt opposés.

Slam Dunk rappelle pourtant que la formule à deux conférences « n’a de sens que parce que les États-Unis sont un territoire tellement énorme que les distances deviennent trop contraignantes. Là, si tout le monde joue au même endroit, le principe de séparer le tournoi final en deux tableaux n’a plus aucun sens ».

De son côté, Heatheatheathourra rajoute que, de toute façon, « c’est une année particulière, alors autant aller jusqu’au bout avec une réforme différente par rapport à d’habitude » mais « par contre l’année prochaine, tout redevient comme avant, la NBA c’est la guerre entre conférence quand même ! » Mais c’est la logique totalement inverse pour The Tank Commander. « D’un côté, le changement vers des playoffs 1-16 se défend mais cette année n’est pas la bonne pour tester ça. Parce qu’il n’y a aucune question sur l’aspect sportif, c’est la logistique qui est problématique. Et si c’est pour faire ça seulement une saison, autant garder le même format. »

Ce que défend également Jaro_ : « Il ne faut pas rajouter d’exceptions à une situation déjà exceptionnelle. »

C’est aussi ce que soutient Dexewey, pourtant « pour un changement de format des playoffs car ça permet logiquement de délivrer le champion le plus fort chaque année. C’est dans la même veine que les séries en sept matchs. Plus une série est longue et moins la « chance » devient un facteur. Mais pas cette année. Il faut garder le système actuel. Tu ne peux pas changer le format des playoffs pendant la saison. Ce changement n’est pas un cas de force majeur comme le système de bulle auquel on va assister bientôt. »

MJ32goat rappelle également la « division Est/Ouest reste emblématique et permet de « représenter » les deux versants des Etats-Unis et un suivi équilibré des matchs au niveau fuseaux horaires. »

Et Dewexey soulève en outre un autre point important. « En plus de ça, pour moi, un système interconférence ne peut exister sans un changement de calendrier. Il faut que chaque équipe s’affronte deux ou trois fois en saison régulière. Tu ne peux pas avoir Orlando qui va jouer quatre fois les Knicks et les Wizards et deux fois les équipes de Los Angeles et venir ensuite dire que c’est une meilleur équipe que les Blazers parce que leur bilan de saison régulière est meilleur. » Une logique également défendue par Audessus_C_Boston#18.

« Pour mélanger les conférences en playoffs, il faut les avoir mélangées en saison régulière sinon c’est complètement inégalitaire pour les équipes de l’Ouest. Pour sauver du pognon, on s’assoie sur l’équité sportive, sur la santé des joueurs et de l’encadrement, sur le basket quoi… »

D’ailleurs, pour ce dernier, plus que le format, c’est carrément la fin de saison qui n’a pas vraiment de sens.

« Hormis le pognon, y a zéro intérêt à finir la saison. Playoffs au rabais sans public, sans avantage du terrain (ça valait le coup de se casser le cul en saison régulière) en mélangeant les conférences (donc les équipes de l’Ouest « pinées » car calendrier plus dur), inégalité car saison régulière pas finie et donc des équipes sont avantagées (elles n’ont carrément pas joué le même nombre de matchs !), inégalité car des équipes s’entrainent déjà pendant que d’autres sont encore confinées… Et si un joueur chope le Covid ? Et si LeBron ou Giannis se fait les croisés ? Et si un coach de 60/70 ans chope le Covid et meurt ? Bref, je comprends l’intérêt financier du truc mais la balance en tant que fan NBA ne me parait pas hyper équilibrée. »

Quelle est la « moins pire » des solutions ?

Conclusion ? Dans cette situation exceptionnelle, la fusion des conférences en playoffs semble avoir autant de soutiens que de détracteurs, même si les soutiens semblent davantage en faveur d’une expérience unique.

Avec toutes les équipes au même endroit, c’est peut-être en effet l’occasion idéale pour Adam Silver de tester l’idée, mais les problèmes posés sont nombreux, notamment en termes d’équité sportive et de logique, avec des playoffs très (trop ?) indépendants de la saison régulière. Dans tous les cas, c’est sans aucun doute un vrai casse-tête pour la NBA, chaque équipe défendant ses propres intérêts et il ne sera pas facile de trouver « la moins pire » des solutions, par rapport aux arguments sanitaires, sportifs mais également financiers…