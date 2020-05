Mark Cuban propose une reprise à 30 équipes, suivie d’un tournoi de qualification

Toujours très bavard, Mark Cuban continue de donner son avis sur la reprise de la saison NBA qui se profile.

Pour ESPN, le propriétaire des Mavericks explique ainsi qu’il milite pour une fin de saison à 30 équipes, chaque club disputant entre 5 et 7 matchs, avant que les dix meilleures de chaque conférence ne se dirigent ensuite vers la deuxième phase, avec un tournoi de qualification pour les 7e et 8e place de chaque conférence.

Dans cette configuration, les têtes de série n°17 et n°20 s’affronteraient ainsi pour pouvoir défier la tête de série n°15, les têtes de série n°18 et n°19 s’affrontant elles pour défier la tête de série n°16.

La meilleure option… pour Dallas ?

Si on prend le classement actuel, avec cette idée, les Blazers (#17) affronteraient ainsi les Hornets (#20) sur un match ou sur une série en trois matchs gagnants, le vainqueur de ce premier duel défiant ensuite les Nets (#15) pour déterminer l’avant-dernier qualifié en playoffs, tandis que les Pelicans (#18) joueraient les Wizards (#19), le vainqueur devant ensuite se frotter au Magic (#16) pour la dernière place qualificative.

Mark Cuban assure que ce format « est juste et divertissant », surtout que deux équipes seulement (les Warriors et les Wolves) sont réellement hors course pour les playoffs, tout le monde ayant donc quelque chose à jouer.

Mais pour le patron de Dallas, l’enjeu est aussi de combattre l’idée d’une phase de groupes façon « Coupe du monde » de football, qui remplacerait le premier tour des playoffs, et d’où sortiraient les huit meilleures équipes.

Cette idée fait son chemin, certains expliquant que c’est la meilleure option pour dynamiser cette fin de saison qui sera forcément très bizarre. Mais pour Mark Cuban, cette option « met à la poubelle toute la valeur de la saison » effectuée… et surtout elle offre très peu de chances à Dallas de passer le premier obstacle des playoffs.