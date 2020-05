Le documentaire « The Last Dance » fait décidément ressortir de nombreuses histoires, pas toujours glorieuses, enfouies depuis de longues années et qui reviennent soudainement sur le devant de la scène. Après l’évocation par le réalisateur Jason Hehir de ce All-Star Game de 1985 où Michael Jordan avait été pris en grippe par Isiah Thomas notamment et plus globalement l’ancienne génération, JJ Redick a confié avoir vécu un épisode similaire.

C’était en 2002, lors de son année senior au lycée, alors que le pensionnaire de Cave Spring venait de remporter le titre de MVP du « McDonald’s All-American Game », le format historique du « All-Star Game des lycéens » avec 26 points à 5/6 à 3-points, 4 passes décisives et 3 interceptions.

À ses côtés, Carmelo Anthony, qui représentait Oak Hill Academy, n’avait scoré « que » 19 points et aurait mal vécu de ne pas avoir été désigné comme le meilleur joueur de son équipe.

Carmelo Anthony déterminé à empêcher son coéquipier de briller ?

Une semaine plus tard, pour le premier « Jordan Brand Classic », Carmelo Anthony et JJ Redick se retrouvent dans la même équipe. 18 ans après, le shooteur des Pelicans se demande si « Melo » ne lui a pas savonné la planche…

« Ce qui m’a été rapporté par deux joueurs différents de l’équipe, c’était que Melo faisait le tour des joueurs en leur disant : ‘JJ n’aura pas le titre de MVP encore une fois, je prends tous les shoots’, » a-t-il glissé dans son podcast. « Si tu regardes la feuille de stats… Je dis ça, je dis rien ».

Ce jour-là, Carmelo Anthony a effectivement été plus concerné en shootant 16 fois et en se présentant 17 fois sur la ligne des lancer-francs (pas mal pour un All-Star Game) afin d’inscrire 27 points. JJ Redick lui, avait été plus discret avec 7 points à 3/8 au tir. Seul souci : l’équipe de Carmelo Anthony et JJ Redick s’était pris une belle fessée en s’inclinant 167 à 121 et c’est donc Amar’e Stoudemire et Sean May qui avaient été élus co-MVP en face.

Malgré cette mésaventure, de l’eau a coulé sous les ponts depuis et JJ Redick a toutefois indiqué n’avoir gardé « aucune rancœur » envers Carmelo Anthony.