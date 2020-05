David Robinson recadre Isiah Thomas

Faisant amende honorable, sans pour autant convaincre Michael Jordan qui le déteste toujours, Isiah Thomas a remis sur le tapis son absence dans l’effectif de la « Dream Team » durant le documentaire « The Last Dance ».

Présent à Barcelone, et même parmi les premiers choix de Chuck Daly qui adorait sa mobilité, David Robinson a rappelé un peu de contexte sur la polémique Isiah Thomas. En l’occurrence, l’Amiral n’est nullement étonné par son absence quand on connait le passif avec Michael Jordan, mais aussi avec les autres membres de la « Dream Team ».

« Si tu as une réputation et que tu tires de la fierté de cette réputation de Bad Boy, ça veut dire que tu ne vas pas être aimé, » explique David Robinson pour le Bulls Talk Podcast. « Peut-on être surpris quand les gens disent qu’ils ne veulent pas jouer avec des Bad Boys ? »

« L’alchimie est importante »

Brouillé avec Michael Jordan et Scottie Pippen après sa sortie sans classe durant les playoffs 1991, Isiah Thomas était tout simplement persona non grata en général. « Quand on parle de former une équipe, l’alchimie est importante. Elle l’est. On ne peut pas faire comme si ça n’importait pas. Pour cette équipe, il était clair que c’était une considération pour toutes les personnes impliquées. »

Si Jack McCallum affirmait récemment dans le podcast de Zach Lowe que les joueurs qui composaient cette constellation de Hall of Famers commençaient à montrer des signes de tension en fin de tournoi, l’expérience restera mémorable pour tous les participants. « Tu ne trouveras pas un gars de cette équipe qui te dira que ce n’était pas du basket incroyable, un des trucs les plus intenses qu’ils aient vécu dans leur carrière. »

Témoin privilégié du traitement de choc réservé par Michael Jordan et Scottie Pippen face à Toni Kukoc, David Robinson en sourit encore. « Quand deux de tes coéquipiers viennent te voir et te disent qu’ils veulent donner une leçon à ce gars, tu dis OK, je suis là. [Kukoc] a pris la foudre ce jour-là mais je peux vous garantir qu’il en retenu quelque chose. Quand il est arrivé dans la ligue, il n’en était que mieux préparé. »