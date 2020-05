Reprise de l’entraînement : des conditions encore plus strictes à Toronto

Après les Cavaliers et les Blazers vendredi, d’autres franchises vont rouvrir leurs centres d’entraînement à partir de lundi, et ce sera le cas du OVO Athletic Centre de Toronto. Selon Global News, les dirigeants des Raptors travaillent en étroite collaboration avec les autorités locales (politique, santé, etc.) et ils ont décidé d’appliquer des règles plus strictes que celles proposées par la NBA.

Ainsi, sur le site officiel des Raptors, on apprend que la salle ne sera ouverte que pour effectuer des exercices de tirs. Les vestiaires, la salle de musculation et les autres espaces comme la salle de massage resteront donc fermés.

Un joueur à la fois

Par ailleurs, si la NBA autorise la présence de quatre joueurs par session, les Raptors ont décidé d’être beaucoup plus restrictifs puisque la salle ne sera ouverte que pour un joueur ! Chaque joueur pourra utiliser les installations, accompagné d’un seul assistant. Sa séance terminée, il laissera place à un coéquipier, mais les Raptors préviennent qu’ils ne se croiseront pas.

Les Raptors précisent que la salle et les équipements seront nettoyés après chaque passage, et qu’un membre du staff médical prendra la température de chaque personne qui entre dans les lieux. Comme dans les autres franchises, la reprise de l’entraînement s’effectuera sur la base du volontariat.