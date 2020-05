Réouverture des centres d’entraînement : CJ McCollum reste méfiant

CJ McCollum a réagi à la réouverture de plusieurs centres d’entraînement ce vendredi dont celui de son équipe, les Blazers, qui vont également procéder sur la base du volontariat envers leurs joueurs. L’arrière reste circonspect, et même s’il a été rassuré par les mesures prises par sa franchise, il attendra samedi avant de voir par lui-même si les conditions sont réunies et sécurisantes.

« Je suis inquiet comme le reste du monde, a-t-il affirmé, mais j’aime que ce soit facultatif et je suis satisfait de la prudence, de la structure et des mesures que l’organisation des Blazers a mises en place pour assurer l’environnement le plus sûr possible pour toutes les parties concernées. Je comprends les mesures prises par la ligue, mais il faut se demander à un moment donné, lorsque des mesures drastiques doivent être prises, si ça en vaut vraiment la peine. Soit c’est sans danger, soit ça ne l’est pas ».

La position de vice-président du syndicat des joueurs force aussi CJ McCollum à faire preuve de prudence. Il se rendra ainsi ce samedi au centre d’entraînement afin de constater de visu si, oui ou non, les conditions sont réunies pour qu’il puisse s’entraîner avec un assistant, qui devra porter gants et masques.

« Le problème, c’est que vous pouvez vous rendre sur votre lieu d’entraînement, mais il y a toutes ces consignes. Vous ne pouvez pas utiliser certains trucs, vous ne pouvez pas faire certaines choses. Maintenant, ils parlent du fait que vous devez être à un mètre de votre coach de musculation. Comment pouvez-vous soulever un truc en étant à trois mètres de quelqu’un ? »

Autant de questions qui ont poussé d’autres franchises à renoncer, et que CJ McCollum espère éclairer d’ici samedi.