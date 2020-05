Les Blazers, les Nuggets et les Cavaliers vont rouvrir leur centre d’entraînement ce 8 mai

La NBA avait communiqué la date du 8 mai pour reprendre le chemin des parquets dans les centres d’entraînement. Trois franchises vont donc bien sauter le pas et ouvrir leurs portes aux joueurs ce vendredi.

Ce sont les Blazers, les Nuggets et les Cavaliers d’après ESPN. Les Rockets devaient également faire partie de ce groupe, mais les dirigeants, en accord avec les joueurs, le staff et le gouverneur du Texas ont décidé de repousser cette initiative au 18 mai.

Même réticence chez les Lakers et les Mavericks, qui préfèrent attendre alors même que la franchise californienne avait entamé des démarches pour ouvrir le plus tôt possible. D’autres équipes espèrent suivre l’exemple de Portland, Denver et Cleveland dès la semaine prochaine.

On le sait, les règles d’hygiène seront très strictes et les séances limitées. ESPN rappelle même que les coaches ne pourront pas être présents, pour participer ou observer, durant ces entraînements. Les joueurs seront uniquement encadrés par des assistants, qui porteront des masques et des gants.

Enfin, le patron de la NBA, Adam Silver et la patronne du syndicat des joueurs, Michele Roberts répondront aux questions des joueurs ce 8 mai.