La NBA autorise la réouverture des centres d’entraînement dans quelques États

Face à l’épidémie du Covid-19, la NBA avait mis sa saison en pause puis demandé à toutes les franchises de fermer leurs centres d’entraînement. Mais ESPN annonce qu’à partir du 1er mai, certains gymnases vont pouvoir rouvrir, pour les franchises situées dans les États qui l’autorisent.

Cela pourrait concerner dans un premier temps l’Oklahoma (et donc le Thunder), la Géorgie (Hawks) ou encore la Floride (Heat et Magic), et semble être un petit pas vers une reprise de l’activité.

Mais c’est également une mesure qui pose problème par rapport aux vastes différences de contrôle et de prise de conscience même de l’épidémie entre les différents États américains.

Alors que des États comme la Californie sont toujours très prudents, d’autres entendent relancer leur économie au plus vite, à l’image du gouverneur Brian Kemp, de Géorgie, malgré les mises en garde des scientifiques.

Ces différences inquiètent, surtout qu’elles peuvent créer des comportements risqués, des joueurs ayant visiblement commencé à demander à leurs équipes s’ils pouvaient se rendre à Atlanta pour profiter de la réouverture des salles de sport afin de recommencer à s’entraîner normalement…

Dans tous les cas, les joueurs qui seraient amenés à revenir dans leur centre d’entraînement le feraient à partir du 1er mai selon un calendrier qui évitera les entraînements collectifs et les regroupements.

Mais il va peut-être falloir éviter les embouteillages, car de nombreux joueurs ont quitté leur résidence principale pour se rendre dans leur maison d’été, en Californie, en Floride ou dans le Texas. Et si les franchises de ces États rouvrent leur centre d’entraînement, l’accès devrait être autorisé aux joueurs d’autres clubs.