Covid-19 : la NBA commercialise des masques de protection aux couleurs des franchises

Dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus, la NBA et la WNBA s’associent à l’enseigne Fanatics pour la commercialisation de masques de protection. La ligue précise que tous les revenus générés seront reversés à Feeding America aux Etats-Unis et Second Harvest au Canada, deux associations équivalentes aux Restos du coeur.

Ces masques seront vendus en tailles adulte et enfant avec un tarif de 14,99 dollars à l’unité, et de 24,99 dollars par lot de trois sur les boutiques en ligne de la NBA et de la WNBA.

Pour la NBA, la vente de masques aux couleurs des 42 franchises NBA et WNBA a pour objectif de pousser la population à en porter, et à respecter de manière plus générale les mesures de distanciation sociale. Il s’agit donc d’encourager les fans de la NBA à porter des masques, et la présence du logo de la NBA ou d’une franchise peut créer un déclic chez certaines personnes réticentes.

Quant à Fanatics, qui possède la licence NBA et propose déjà des collections personnalisées, elle s’était déjà fait remarquer en convertissant l’une de ses usines de maillots de baseball pour fabriquer des masques et des blouses pour le personnel soignant aux Etats-Unis.