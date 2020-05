Mercredi, Erik Spoelstra était l’invité d’Ernie Johnson sur TNT. L’occasion d’évoquer la ré-ouverture des centres d’entraînement, mais aussi de faire un bilan de sa longévité au Heat.

Le coach de Miami est en place depuis le 28 avril 2008, et seul l’intouchable Gregg Popovich fait mieux en terme de longévité. Mais pour Erik Spoelstra, l’aventure à Miami a débuté dès… 1995 !

« Je revenais d’Allemagne à l’époque, et en fait, cette semaine, ça fera 25 ans que je suis au Heat » explique-t-il lors d’une visioconférence. « Au départ, c’était juste un stage pour la Draft. Dave Wohl était le vice-président et il avait travaillé avec mon père aux Blazers. Alvin Gentry était le coach intérimaire. On arrivait en mai, la saison était terminée et Mickey Arison venait tout juste de racheter la franchise. Il y avait beaucoup d’inconnues et j’ai donc été engagé pour la Draft. »

« J’avais un an pour faire mes preuves »

Il s’agit au départ d’un stage à la cellule vidéo de la franchise. Au même moment, Mickey Arison engage Pat Riley comme président et coach, et l’ancien entraîneur des Lakers et des Knicks se paie Alonzo Mourning et Tim Hardaway. À la vidéo, Erik Spoelstra est toujours là, alors que Pat Riley débarque avec des proches, comme Stan Van Gundy. « La seule raison pour laquelle j’ai survécu à ces changements, c’est parce qu’on était en septembre, et ils avaient simplement besoin de quelqu’un pour le montage des vidéos. Ils ne voulaient pas former quelqu’un de l’extérieur. J’avais un an pour faire mes preuves. Vingt-cinq ans plus tard, ils n’ont toujours pas trouvé un moyen de se débarrasser de moi. »

Année après année, Erik Spoelstra va franchir les différents échelons, jusqu’à ce jour d’avril où Pat Riley va en faire son successeur comme entraîneur après une saison à 15 victoires et 67 défaites. « Comme vous l’imaginez, c’était comme une scène dans Le Parrain » raconte le coach. « Il m’a fait venir un samedi, alors qu’on avait gagné que 15 matches. Les lumières étaient éteintes. J’étais assis de l’autre côté du bureau. Je pouvais à peine voir son visage, mais il pouvait me voir. Il m’a dit : « J’arrête. Tu es prêt pour ça ». »

« Dans une autre franchise avec un autre président, j’aurais déjà été viré trois ou quatre fois »

« Prêt » comme un oisillon selon Pat Riley. « Tu seras comme un oiseau qui sort du nid. Je vais te pousser et tu devras trouver un moyen de voler de tes propres ailes » lui explique l’actuel président du Heat. « Tu as assez d’expérience. Tu as travaillé avec des supers personnes. Prends quelques jours pour régler tes affaires, et lundi, il y a la conférence de presse« .

C’était il y a 12 ans, et Erik Spoelstra est toujours en place. Il remercie au passage Pat Riley pour lui avoir toujours fait confiance. Même dans les moments compliqués lorsque certains réclamaient sa tête au début des « Three amigos », quand l’équipe ne tournait pas bien. « Si j’avais travaillé dans une autre franchise avec un autre président, j’aurais déjà été viré trois ou quatre fois. Pat tient son cap. Il s’y attache encore plus lorsque des gens essaient de lui forcer la main. C’est sa personnalité. »