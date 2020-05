Après un silence radio d’un mois, Rudy Gobert et Donovan Mitchell avaient brisé la glace récemment, il y a maintenant trois semaines.

Et Dennis Lindsey, le vice-président des opérations basket du Jazz, a confirmé que ses deux joueurs majeurs étaient prêts à tourner la page. La quarantaine s’éternisant, les esprits se sont considérablement calmés.

« Ils sont prêts à mettre tout ça derrière eux, avancer et agir en professionnels », a expliqué Dennis Lindsey dans une session de questions/réponses. « La nuit du 12 mars était sans précédent, ça a mis un microscope sur l’équipe et on a compris. Mais on est content de la configuration de l’équipe et de l’association entre Donovan et Rudy en particulier. On veut avancer. Ils se sont parlés et ils ont discuté avec tous les niveaux de la franchise. Ils participent pleinement aux entraînements qu’on fait par Zoom. »

Les rumeurs de transfert précipitées par cette brouille semblent donc dans le rétroviseur. Dennis Lindsey et le Jazz n’appréhendent aucune répercussion.

« On s’attend pleinement à ce que l’équipe se soude vraiment et continue à progresser collectivement. Et en fin de compte, et même si je ne veux pas parler pour eux, mais de manière basique, ils savent qu’ils ont besoin l’un de l’autre pour accomplir les objectifs qu’on s’est tous fixés : être la dernière équipe dans la quête du titre. »