Les Nets et les Rockets intéressés par Tom Thibodeau ?

Depuis quelques mois, Tom Thibodeau n’aurait qu’une priorité : s’installer sur le banc des Knicks. L’ancien coach des Bulls et des Wolves ne viserait que ce poste et c’est pour cela que son nom n’est que très peu dans les rumeurs.



Pourtant, d’après le New York Post, les Rockets et les Nets seraient aussi intéressés par le coach de l’année 2011.

Brooklyn aurait déjà une « short list » avec Tyronn Lue, le favori actuel, Jason Kidd, Mark Jackson et Jeff Van Gundy. Mais Kevin Durant et Kyrie Irving auraient beaucoup de respect pour Tom Thibodeau, qu’ils ont croisé avec Team USA. Et l’avis des deux superstars va compter.

Quant à Houston, une arrivée de Tom Thibodeau signerait un changement radical par rapport à la philosophie de jeu de Mike D’Antoni. Mais comme le coach texan est en fin de contrat, il faut préparer l’après, si jamais un terrain d’entente n’était pas trouvé pour une éventuelle prolongation.

Sportivement, Brooklyn et Houston représentent des défis très alléchants pour l’ancien assistant de Boston.

Mais c’est bien du côté de New York et des Knicks que la liaison semble la plus forte actuellement. Leon Rose, le nouveau président, cherche un technicien pour remplacer Mike Miller et, comme ancien agent chez CAA (Creative Artists Agency), il connaît bien Tom Thibodeau qui faisait également partie de la maison.