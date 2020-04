Président de la G-League, l’ancien All-Star Shareef Abdur-Rahim n’aura mis que quelques mois pour imposer sa patte avec la création de cette « Select Team », une franchise à part du championnat composée essentiellement de lycéens très bien payés. Deux très bons « prospects », Jalen Green et Isaiah Todd, ont déjà ouvert la voie et, forcément, l’ancien intérieur des Grizzlies et des Hawks est ravi.

« Je pense qu’il y a des possibilités d’en ajouter plus, et ce n’est pas forcément nécessaire que ce soit des lycéens. Cela peut être des jeunes joueurs internationaux » explique-t-il au magazine Forbes. « Nous avons eu des discussions, et il y a la possibilité d’avoir plus de lycéens, plus de jeunes dès cette année. Si ce n’est pas le cas, avec Jalen et Isaiah, on pense qu’on est très bien. »

Au passage, Shareef Abdur-Rahim rappelle que cette « Select Team » concerne des lycéens dans leur dernière année et diplômés. Pas question donc d’attirer des joueurs qui n’ont pas terminé leur scolarité.

Quant à l’idée évoquée de créer une division avec plusieurs équipes de lycéens, il reste extrêmement prudent.

« Nous ne sommes pas sûrs de comment ça évoluera, et vers où. Si ça progresse, alors OK. Mais je pense qu’une seule équipe, c’est suffisant pour l’instant. »

Shareef Abdur-Rahim est tout aussi prudent sur la localisation de l’équipe et le nom de l’entraîneur. « Rien n’est encore fixé. Les gens pourraient le croire, mais rien n’est encore décidé. » Il se murmure que l’équipe prendra ses quartiers à la « Mamba Sports Academy » près de Los Angeles, et Sam Mitchell est le favori pour en être le coach.