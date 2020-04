Jalen Green justifie son choix d’aller en G-League

L’avenir le dira vite, mais c’est un coup de massue que la NBA a asséné à la NCAA en créant cette « Select Team » en G-League, permettant à des lycéens de zapper l’université pour devenir professionnel sans aller à l’étranger.

C’est le cas de Jalen Green, l’un des meilleurs lycéens du pays, qui a tourné le dos à de très bonnes universités pour passer un an en G-League pour y préparer la Draft 2021. Un choix mûrement réfléchi, et qui ne l’empêchera pas plus tard de faire des études puisque la G-League l’autorisera à suivre des cours…

« Je veux m’améliorer dans tous les domaines et me préparer pour la NBA car c’est mon but ultime » a-t-il expliqué à Yahoo! Sports. « Tout était bien planifié et mis en place pour que je réussisse. Au final, je pense que c’était la bonne décision à prendre. J’aurais toujours la possibilité de revenir à l’université et de finir le cursus. Donc ce n’est pas comme si je ratais l’université car je peux y revenir et finir quand c’est nécessaire. L’université est très importante pour ma famille. »

MVP du Championnat du monde U17 avec les Etats-Unis, Jalen Green (1m95, 18 ans) hésitait entre la G-League et Memphis, l’université où coache Penny Hardaway. Mais l’appât du gain a été plus fort puisqu’il pourrait toucher jusqu’à 500 000 dollars pour cette année de formation au contact d’autres joueurs de son âge et de vétérans.

Avec l’ancien agent de LeBron James et de Dwight Howard

« Évidemment, le salaire est meilleur que celui d’un contrat moyen de G-League » concède Marcus Greene, le beau-père du joueur. « C’est l’occasion de se former à un niveau supérieur et de montrer aux autres gamins qu’il existe d’autres moyens de développer sa propre carrière et sa marque. »

Pour l’épauler et le représenter, Jalen Green a choisi Aaron Goodwin comme agent, une pointure qui s’occupait des intérêts de LeBron James et de Dwight Howard à leur arrivée en NBA, à la sortie du lycée.

« C’est un concept que je recherchais depuis quelques années » révèle ce dernier. « Je n’étais pas fan de l’idée de voir des lycéens partir à l’étranger pour éviter une année universitaire avant d’être éligible à la Draft. Jalen est le joueur parfait pour débuter ce programme. »

Nommé meilleur lycéen de l’année par Sports Illustrated, Jalen Green aura donc une certaine pression sur les épaules, même si tout sera fait pour que les jeunes se concentrent d’abord sur leur formation plutôt que sur leurs stats et les résultats. « Ce sera beaucoup de pression, mais dans le même temps, je pense que je vais bien la gérer. Je gère l’attention portée sur moi depuis que j’ai 14 ans, et je suis donc plutôt habitué. J’ai un petit cercle autour de moi qui me permet de garder la tête sur les épaules. Je pense que tout ira bien. J’espère que tout va bien se passer et que des joueurs pourront choisir cette voie à l’avenir. »