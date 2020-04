MVP du Mondial U17, le lycéen Jalen Green préfère la G-League à la NCAA

C’est un des lycéens les plus convoités par les universités pour l’été 2020, mais Jalen Green aurait finalement décidé de zapper l’étape universitaire pour aller évoluer en G-League croit savoir ESPN.



Cet arrière de 18 ans (1m96) doit annoncer son choix ce jeudi, à 19h00 heure française, mais nos confrères pensent qu’il va écarter les propositions de Auburn, Memphis, Oregon, Florida State ou encore USC pour signer un contrat professionnel avec la petite sœur de la NBA.

Depuis octobre 2018, la G-League propose des contrats à 125 000 dollars, qui peuvent être bien plus alléchants sous certains aspects qu’une saison en NCAA ou qu’un exil en Australie. Et dans le cas de Green, le salaire pourrait bien être plus important que la somme indiquée. Forbes évoque même le double.

Green, natif de Californie et qui jouait au lycée Prolific Prep de Napa Valley, s’est également illustré avec les équipes jeunes de Team USA. Il a raflé les médailles d’or des championnats du monde U17 et U19 en 2018 et 2019, remportant le titre de MVP en U17 et terminant à 21 pts de moyenne avec les U19 alors qu’il était surclassé.

Très athlétique, beaucoup le voient très haut lors de la Draft 2021.