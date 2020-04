À partir de la saison prochaine, la G-League accueillera une équipe supplémentaire, localisée à Los Angeles. Il ne s’agira pas d’une franchise comme les autres puisque cette « Select Team » sera plutôt un centre de formation pour accueillir des lycéens ayant fait le choix de ne pas effectuer une saison à l’université.

Ce sera le cas de Jalen Green et d’Isaiah Todd, deux vedettes en high school, et Yahoo! Sports révèle que cette équipe pourrait être implantée à la Mamba Sports Academy, centre d’entraînement créé par Kobe Bryant, d’une surface de 9 000 m² avec notamment cinq terrains de basket. Les dirigeants de la NBA et de G-League étudieraient cette option, mais ce ne serait pas la seule envisagée.

Ce qu’on apprend aussi, c’est que trois coaches seraient en lice pour entraîner cette équipe : Sam Mitchell, David Fizdale et Brian Shaw.

Le premier, ancien Coach Of The Year, a entraîné les Wolves et les Raptors, et il a l’avantage d’avoir coaché Jalen Green dans le circuit AAU. David Fizdale sort d’une expérience ratée aux Knicks, tandis que Brian Shaw s’est surtout fait connaître comme meneur puis assistant aux Lakers, avec cinq titres remportés au total aux côtés de Kobe Bryant, trois comme joueur entre 2000 et 2002 puis deux comme assistant en 2009 et 2010.