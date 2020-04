Les Suns veulent faire jouer Devin Booker davantage à la mène

Avec 26 victoires pour 39 défaites, les Suns sont loin de la huitième place de Memphis et que la saison reprenne ou pas, les playoffs ne seront pas au rendez-vous. Une habitude depuis dix ans. Mais ils s’en rapprochent un petit peu avec ce bilan qui s’élève à 40% de victoires, ce qui n’était pas arrivé depuis cinq ans.

La paire James Jones – Monty Williams peut donc être satisfaite de leur première année de collaboration, d’autant que la franchise est, malgré son bilan, 13e à l’Ouest, ce qui est important en vue de la « lottery ». Si on se fit aux probabilités, elle peut viser le 1àe choix de Draft. Mais qu’est-ce qu’elle ira y chercher ?

« On a besoin de plus de création, on aime les défenseurs, et le shoot est une priorité » liste James Jones, respectant le cahier des charges d’une équipe en fin de reconstruction.

« Je pense qu’il est à un stade de sa carrière où il fait toujours le bon choix »

« Il y a plusieurs manières de créer : ça peut venir d’un arrière ou d’un intérieur » note-t-il alors que son entraîneur a une petite idée à ce sujet. « Ce que j’aimerais étudier, c’est mettre Devin (Booker) à la mène un peu plus que cette saison » annonce ainsi Monty Williams, qui imite ainsi certains de ses prédécesseurs qui voulaient en faire un nouveau James Harden. « Je pense qu’il est à un stade de sa carrière où il fait toujours le bon choix. » Mais les options ne sont pas les mêmes quand on est au bout du système ou à son début. Toutefois, il est habitué aux prises à deux et celles-ci pourraient libérer de sacrés espaces. D’où l’exigence suivante de James Jones : « On veut être une très bonne équipe au tir. On sera une bonne équipe au tir. »

« On veut être bon dans l’exécution et ça demande qu’on ajoute des joueurs ayant la maturité et la hargne nécessaires pour s’imposer dans un environnement compétitif – c’est un prérequis ici, depuis le premier jour » poursuit-il. « On a un œil sur le poste d’ailier-fort, et on cherche toujours à améliorer le poste de meneur de jeu. Il y a beaucoup de bons joueurs dans cette Draft, des meneurs, des ailier-forts et même des pivots. On trouvera un joueur qui peut s’intégrer et comprendre ce qu’on veut faire. Je suis très excité par ce processus. »

« Les gens disent qu’il n’y a pas de stars ou de gros noms mais je vois beaucoup de bons joueurs de basket, et c’est ce qu’on cherche. » Le choix de Cameron Johnson l’an passé est là pour le prouver. Annoncé dans le Top 10, Killian Hayes pourrait ainsi avoir le profil pour aider Ricky Rubio et Devin Booker à la création. Sinon, le club dispose aussi d’une belle enveloppe de 25 millions de dollars pour trouver son bonheur sur le marché de la free agency.