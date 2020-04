[Mix du jour] Le meilleur des joueurs français cette saison

Les joueurs français ont connu des fortunes diverses cette année encore. Entre un Rudy Gobert All-Star, un Evan Fournier toujours aussi solide et un Nicolas Batum en plein abîme, il y a plusieurs mondes d’écart.



Sans oublier les promesses de Sekou Doumbouya et de Timothé Luwawu-Cabarrot qui s’opposent à un Vincent Poirier très peu utilisé à Boston et un Frank Ntilikina qui semble bloqué à New York.

En clair, la France affiche un bilan mitigé, mais sur certaines séquences, compilées par BeIN Sports, les Bleus peuvent faire le spectacle comme le pivot du Jazz avec sa défense, l’arrière du Magic par ses tirs de loin, l’ailier des Pistons avec ses dunks ou le meneur des Knicks quand il pénètre.