Arturas Karnisovas n’est pas à Chicago pour faire du sentiment

Nommé vice-président des opérations basket des Bulls, Arturas Karnisovas doit changer la structure et les mentalités à Chicago. Une mission compliquée, mais que le Lituanien est visiblement prêt à assumer.

Alors que le propriétaire Jerry Reinsdorf avait laissé entendre que le GM Gar Forman pourrait garder un poste dans le département « scouting » de la franchise, le nouveau patron de l’aspect sportif a vite tranché dans le vif en se séparant du dirigeant, qui était au club depuis 22 ans. Sans masquer ses raisons.

« En ce qui concerne Gar, je pense qu’après avoir réfléchi et discuté avec lui, il est apparu que nous avions des philosophies différentes qui nous empêcheraient d’avancer », a ainsi expliqué Arturas Karnisovas dans une conférence de presse téléphonique. « Je suis sûr que Gar a donné le meilleur de lui-même à l’organisation des Bulls, mais ces décisions ne sont jamais faciles à prendre. J’ai été engagé pour changer la situation actuelle, c’est donc la décision qui a été prise ».

Les Bulls ont salué le travail de Gar Forman, responsable des arrivées de Derrick Rose, Joakim Noah, Taj Gibson, Lauri Markkanen ou encore Coby White lors de la Draft, mais son départ est l’illustration de la méthode d’Arturas Karnisovas, réputé franc et direct, qui doit désormais former son équipe dans l’organigramme.

« Je vais faire mon évaluation complète de chaque département et m’assurer de donner assez de temps, car comme nous le savons tous, nous sommes limités pour le moment »

« Ce processus va être large et divers. Je disais à Michael Reinsdorf (président des Bulls) que j’ai un avantage sur lui pour embaucher la bonne personne car je connais personnellement la plupart des gars de ce secteur. Au fil des années, avec mon rôle comme « scout » et dans un front office, j’ai appris à les connaître, et la liste est très longue. La réserve de talents est grande, et j’explorerai toutes les options. Je crois que j’engagerai la meilleure personne pour ce poste (de GM) ».

L’ancien scout international des Rockets et assistant GM puis GM des Nuggets a également expliqué qu’il ne s’était pas opposé au maintien de John Paxson comme conseiller spécial du club parce qu’il ne voyait pas ce dernier comme un obstacle dans sa gestion quotidienne, son prédécesseur n’ayant plus qu’un rôle indirect.

Quant à Jim Boylen, qui espère pouvoir conserver son poste de « head coach » de l’équipe malgré ce changement de direction, il découvre actuellement la méthode du nouveau patron.

« En ce qui concerne les discussions avec Jim et le reste du staff d’entraîneurs, j’ai déjà commencé ce processus », a conclu Arturas Karnisovas. « Je vais faire mon évaluation complète de chaque département et m’assurer de donner assez de temps, car comme nous le savons tous, nous sommes limités pour le moment dans ce que nous pouvons faire. Au lieu d’être au centre d’entraînement et d’être à Chicago, nous sommes à la maison et en communication audio. Cela rend donc les choses difficiles ».