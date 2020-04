Chicago accueille Arturas Karnisovas et vire son GM

Né en Lituanie et formé à Seton Hall, Arturas Karnisovas n’avait jamais imaginé se retrouver dirigeant de la franchise qui le faisait rêver lorsqu’il avait 15 ou 20 ans. Et pourtant, ce lundi, les Bulls ont officialisé son arrivée comme vice-président des opérations basket.

« C’est du niveau d’un rêve pour moi, et je suis prêt à relever le défi que ça représente« , a déclaré Arturas Karnisovas dans le communiqué de presse. « J’ai grandi en regardant les Bulls. Ils représentaient le basket-ball américain et la NBA à un gamin de Lituanie. J’ai toujours été amoureux de cette franchise et en faire partie et avoir un impact sur sa renaissance est un privilège. Je veux remercier Jerry et Michael Reinsdorf ainsi que toute l’organisation des Bulls de m’avoir offert cette opportunité et de m’avoir accueilli, moi et ma famille, à Chicago. »

Après une très belle carrière de joueur, Arturas Karnisovas a fait ses premières gammes dans les coulisses comme scout des Rockets, puis assistant GM et enfin GM des Nuggets.

Ce poste de vice-président lui fait encore franchir un cap, d’autant qu’il est le premier dirigeant extérieur des Bulls recruté depuis 1985 ! Depuis cette date, la franchise nommait exclusivement des dirigeants formés en interne.

« C’est l’un des dirigeants les plus respectés de la NBA, et son CV parle pour lui. Je suis très heureux qu’il soit aujourd’hui un membre des Bulls » écrit le president Michael Reinsdorf. « Comme nouveau patron de notre secteur sportif, je suis convaincu que sa vision, sa capacité à diriger et son expérience dans la création d’équipes qui gagnent à Houston et à Denver lui seront très utiles ici. »

Quelques minutes plus tard, les Bulls ont publié un autre communiqué annonçant le renvoi de Gar Forman, GM depuis 2009 et membre des Bulls depuis… 22 ans !

C’est dire si une page se tourne à Chicago avec le départ de Gar Forman, dont la direction a vanté les qualités de recruteur pour avoir sélectionné « Derrick Rose, Joakim Noah, Taj Gibson, Jimmy Butler et Coby White ».

Quant à John Paxson, il laisse donc sa place à Arturas Karnisovas, mais reste « conseiller spécial de la direction ».