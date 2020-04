Chicago : Jim Boylen espère pouvoir conserver son poste

C’est une règle tacite en NBA : la direction sportive aime mettre en place un coach qui colle à sa philosophie, et un changement de président/GM implique donc souvent un changement de coach dans la foulée…

Forcément, avec l’arrivée d’Arturas Karnisovas à la tête des Bulls, l’avenir de Jim Boylen est en question.

D’après le Chicago Sun-Times, l’entraîneur est ainsi inquiet et il espère désormais pouvoir plaider sa cause devant son nouveau boss, pour tenter de le convaincre qu’il est bien l’homme de la situation.

Propulsé coach principal de l’équipe en décembre 2018, suite au licenciement de Fred Hoiberg, Jim Boylen a fait tout ce que l’ancienne direction lui demandait, en remettant la défense au centre de son plan et en imposant un discours beaucoup plus dur avec les joueurs, voire carrément « old school », qui ne passe pas toujours très bien.

De quoi lui assurer le soutien des propriétaires, Jerry et Michael Reinsdorf, mais ces derniers ne le protègeront pas si Arturas Karnisovas veut aller dans une autre direction, alors qu’il lui reste deux ans de contrat.

Surtout que s’il a dû faire avec pas mal de blessures, son bilan global (39 victoires – 84 défaites) n’est pas vraiment brillant, avec des joueurs (Zach LaVine…) parfois frustrés par ses méthodes et qui l’ont dit publiquement, et d’autres (Lauri Markkanen…) qui ne disent rien mais qui ont régressé ces derniers mois.