Arturas Karnisovas quitte les Nuggets pour prendre la direction des Bulls

C’est finalement allé assez vite à Chicago. Avec les refus des dirigeants des Pacers et du Heat, les Bulls ont ainsi discuté avec Justin Zanik, le GM du Jazz, Wes Wilcox, l’ancien GM des Hawks, et surtout Arturas Karnisovas, le GM des Nuggets qui a visiblement fait très forte impression à Michael Reinsdorf car un accord a été vite négocié.

Le Lituanien, passé par Cholet, le FC Barcelone, l’Olympiakos ou Bologne en tant que joueur dans les années 1990, a notamment remporté deux médailles de bronze olympiques (1992 et 1996) avec son pays, et une médaille d’argent (1995) au championnat d’Europe. En 1996, il était même nommé joueur européen de l’année par la FIBA, alors qu’il a été double finaliste de l’Euroleague (1996 et 1997) et qu’il a également remporté trois fois le championnat d’Espagne (1996, 1997 et 2001) et une fois le championnat d’Italie (2000).

Retraité en 2002, Arturas Karnisovas a ensuite travaillé pour la NBA avant de devenir scout international pour les Rockets. En 2013, il rejoint finalement les Nuggets comme assistant GM et il participe au rebond du club avec les arrivées successives de Nikola Jokic, Jamal Murray, Gary Harris, Will Barton ou encore Paul Millsap.

Depuis, il était souvent courtisé dès qu’un poste de dirigeant se libérait, que ce soit aux Nets ou encore aux Bucks.

Mais c’est donc aux Bulls qu’il va continuer son ascension, là où il aura plus de libertés qu’à Denver, où Tim Connelly a toujours la main sur l’aspect sportif. À Chicago, Arturas Karnisovas prendra la place de John Paxson comme vice-président des opérations basket et va devoir engager un GM et réorganiser l’organigramme à sa sauce.

Il faut souligner que c’est la première fois depuis le rachat des Bulls en 1985 par les Reinsdorf que la franchise recrute un haut dirigeant en provenance de l’extérieur. Jusqu’à présent, les Bulls n’optaient que pour des solutions internes.