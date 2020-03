[Collector] L’incroyable finale Yougoslavie – Lituanie de l’Euro 1995

C’est l’un des plus grands matchs de l’histoire que la FIBA propose sur sa chaîne : la finale de l’Euro 1995, entre la Lituanie d’Arvydas Sabonis ou Sarunas Marciulionis et la Yougoslavie de Sasha Danilovic ou Sasha Djordjevic.

Une rencontre totalement folle, dans un contexte très tendu, le public grec prenant fait et cause pour les Lituaniens, et par les polémiques, l’arbitre américain George Toliver ayant provoqué la fureur lituanienne par ses coups de sifflet. Les Baltes menaceront même de ne pas revenir en jeu en fin de match, et Sasha Djordjevic devra aller convaincre Sarunas Marciulionis de terminer la rencontre…

Malheureusement, la FIBA a coupé toutes les traces de la polémique dans son replay, mais il reste un superbe match de basket, marqué par la performance d’une vie de Sasha Djordjevic : 41 points à 9/12 à 3-points !

Pour une victoire finale de la Yougoslavie (96-90) qui remporte le titre européen sous la bronca du public d’Athènes.

