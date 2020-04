Rui Hachimura a déjà séduit tout le monde à Washington

Que la saison se poursuive où s’arrête là, la première année de Rui Hachimura restera prometteuse. L’ancien pensionnaire de Gonzaga a notamment réussi à séduire Bradley Beal alors qu’il partait avec un gros handicap, sa comparaison avec Kawhi Leonard au soir de la Draft…

« J’adore Rui, son potentiel est vraiment élevé, » a commenté l’arrière des Wizards au sujet de son rookie. « C’était marrant parce que tout le monde faisait les comparaisons avec Kawhi Leonard le soir de la Draft. Tout le monde rigolait et moi aussi, parce que Kawhi est une sacrée superstar. Mais quand on l’a récupéré, quand je l’ai vu l’été dernier, sa façon de dribbler, de mettre la balle au sol, de se déplacer ballon en main, en le plaçant dans la paume de sa main, j’ai pu voir pourquoi il était comparé à Kawhi ».

Un avenir davantage au poste 3 ?

Alors qu’il évolue principalement au poste 4 du haut de ses 2m03, Bradley Beal verrait bien Rui Hachimura basculer davantage sur l’aile, comme Kawhi Leonard.

« Ce n’est pas vraiment un 4, on peut le façonner en tant que 3, l’amener à être un créateur, » poursuit Bradley Beal. « Il peut poster des joueurs plus petits et défendre sur les plus grands. Il est très polyvalent et de beaucoup de façons. Je ne sais pas vraiment qui il est en fait ou à qui le comparer parce que son potentiel reste très élevé ».

Même enthousiasme du côté du GM des Wizards, pour qui le contrat avec Rui Hachimura est déjà rempli pour cette première saison, compliquée par une blessure à l’aine fin 2019 dont il a fini par se relever mi-février.

« J’avais des attentes assez hautes pour Rui parce que je connais bien le joueur, le genre de gamin qu’il est et sa compétitivité. Il les a dépassées en commençant à bosser dès le premier jour et avec ce qu’il a produit ensuite, » a ainsi déclaré le dirigeant, Tommy Sheppard. « Sa blessure a été un coup d’arrêt, mais le plus impressionnant a été de voir comment il s’en est remis, à quelle vitesse il a réussi à retrouver le niveau qui était le sien. On est très enthousiastes au sujet de son futur ».