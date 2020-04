Vanessa Bryant : « L’entrée de Kobe au Hall of Fame est l’apogée de sa carrière »

C’est officiel : Kobe Bryant effectuera à titre posthume son entrée au Hall of Fame fin août puisqu’il fait partie de la cuvée 2020. Comme prévu, le regretté arrière des Lakers est accompagné de Tim Duncan et Kevin Garnett, mais aussi des coaches masculins Eddie Sutton et Rudy Tomjanovich, et féminins Kim Mulkey et Barbara Stevens, de l’ancienne superstar de la WNBA et quadruple championne olympique Tamika Catchings, et enfin de Patrick Baumann, ancien secrétaire général de la FIBA, décédé en 2018.

Sur ESPN, accompagnée de sa fille Natalia, Vanessa Bryant a réagi à cette annonce : « Évidemment, nous aurions aimé qu’il soit là avec nous pour fêter ça. Mais c’est clairement l’apogée de sa carrière NBA, et chaque réussite dans sa carrière de sportif était un tremplin pour y arriver. Nous sommes donc incroyablement fiers de lui. »

Autre réaction, celle de Rob Pelinka, ami et ancien agent de Kobe : « Kobe était toujours le premier à minimiser ses réussites professionnelles (MVP, titres NBA, médailles d’or, Oscar, etc.). Mais nous savons tous que Kobe aurait profondément apprécié d’entrer au Hall of Fame. Cher ami, c’est le plus grand des compliments. Celui-ci est bien mérité, pour tout ce travail, cette sueur et cette peine… Aujourd’hui, une part de toi va vivre au Panthéon avec les plus grands de tous les temps, là où ta légende et ton âme vont continuer de grandir éternellement. »

Pour Kevin Garnett, il n’y a rien de plus grand que d’être un « Hall Of Famer ». Quant à Tim Duncan, il explique que « dire que c’est un rêve qui devient réalité, c’est être en-dessous de la vérité, puisque je n’avais jamais rêvé entrer au Hall Of Fame« .

Les cérémonies 2020 sont prévues du 28 au 30 août, comme toujours à Springfield, dans le Massachusetts.