O.J. Mayo devrait finir la saison en Chine

Exilé à Taiwan depuis 2018, O.J. Mayo devrait bientôt, selon le journaliste Zhang Duo, traverser la mer de Chine pour aller finir la saison dans le championnat chinois. Ce dernier devait reprendre début avril, mais ne sera relancé au mieux qu’à la mi-mai

On ne connaît pas le nom de l’équipe qui tente la pari, et même s’il s’agit peut-être pour celle-ci de trouver un joueur en urgence pour terminer l’année, alors que les joueurs étrangers ne reviendront peut-être pas tous à cause de l’épidémie de coronavirus, c’est une belle promotion pour l’ancien n°3 de Draft.

Le joueur de 32 ans, aperçu en dernier à Milwaukee du côté de la grande ligue avant sa suspension de deux ans en 2016, jouait cette saison avec les Fubon Braves aux côtés notamment de Joseph Lin, le frère de Jeremy, après avoir côtoyé Sim Bullhar, premier joueur d’origine indienne à avoir évolué en NBA.