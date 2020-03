La Chine repousse la reprise de son championnat

C’est une information qui va inquiéter les Occidentaux, et plus particulièrement les dirigeants des plus grandes compétitions sportives. La Chine a décidé de retarder la reprise de son championnat, prévue initialement pour le 15 avril. Sur le plan de la sécurité et de la santé, les conditions ne sont pas remplies pour que la fin du championnat et les playoffs se déroulent sans crainte, et les dirigeants ont choisi de reporter cette reprise au 15 mai.

Une décision qui fait suite à la reprise puis l’arrêt du championnat au Japon, mais aussi à l’annulation de la fin de saison en Corée du sud.

Pour les Américains et les autres joueurs étrangers invités à revenir en Chine, la situation ne change pas puisque la CBA leur demande de revenir dès maintenant pour qu’ils puissent être placés en quarantaine avant la reprise du championnat. Selon ESPN, une vingtaine d’Américains sont déjà arrivés, et on leur a clairement fait comprendre que dans quelques semaines, il ne serait plus possible d’entrer en Chine, en provenance des États-Unis…

Si le championnat chinois devait finalement bien reprendre le 15 mai prochain, la coupure aura été de quatre mois. Une donnée à prendre en compte pour la NBA et les autres ligues à travers le monde.