Jeremy Lin et Lance Stephenson de retour en Chine pour finir la saison

Depuis quelques jours, l’annonce de la reprise du championnat chinois a été faite et Jeremy Lin vient de conclure un voyage de près de 40 heures pour revenir en Chine afin d’y participer.

Le champion 2019 avec Toronto s’est exprimé sur son compte Instagram pour expliquer qu’il était « bien arrivé à Pékin pour finir la saison de CBA ». « Le basket n’a jamais été aussi significatif, le monde en a besoin plus que jamais », ajoute-t-il ainsi.

Tous les joueurs étrangers sont appelés à rentrer le plus vite possible afin d’observer les quinze jours de quarantaine obligatoires avant de pouvoir s’entraîner avec leur équipe. Ensuite, les matches seront disputés dans une ou deux villes, avec une fin de championnat tronquée et surtout des rencontres disputées à huis clos.

Lance Stephenson, qui fait partie des stars du championnat et des anciens de la NBA comme Ty Lawson, Donatas Motiejunas ou encore Ekpe Udoh, a lui aussi déjà fait savoir qu’il était « prêt » sur les réseaux sociaux.