Le championnat chinois va reprendre

Ça peut sembler incroyable mais on continue de jouer au basket dans le monde, comme par exemple en Russie, en Turquie ou encore au Brésil et en Serbie. Du côté de la Chine, premier pays touché par le coronavirus et premier pays à stopper ses compétitions sportives, l’heure est à la reprise.

Les Américains, qui étaient rentrés aux Etats-Unis, sont priés de revenir et la date de reprise est fixée au 15 avril. Soit environ trois mois après la découverte des premiers cas, et ça peut être une indication pour les pays occidentaux qui envisagent de reprendre leurs championnats dans quelques semaines.

Selon ESPN, qui se fait le relais de la réunion de la CBA (Chinese Basketball Association), seuls les Américains sous contrat avant la suspension de la compétition pourront rejouer. Et s’ils ne rentrent pas en Chine, ils seront semble-t-il bannis de la ligue pour une durée de trois ans.

À propos de la fin de la compétition, il est prévu quatre matches par semaine pendant un mois (il restait 15 matches à jouer pour chaque équipe) avec des playoffs qui débuteraient mi-mai.

Ces rencontres auront lieu à huis clos dans deux villes uniquement, Dongguan et Qingdao, où les 20 équipes seront réunies. Selon un agent, il s’agit du plan de départ mais ça pourrait évoluer au fil des semaines.