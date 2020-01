La ligue de basket chinoise en pause suite à l’épidémie de coronavirus

Alors que le bilan de l’épidémie de coronavirus s’est alourdi à 170 morts en Chine, l’OMS parle désormais « d’urgence de santé publique de portée internationale » et les conséquences se font aussi sentir dans le basket.

Comme l’explique Jonathan Givony, d’ESPN, la ligue de basket chinoise est actuellement en pause et ne pourrait reprendre qu’en mars, si elle reprend. Pour les 40 joueurs américains (Lance Stephenson, Brandon Bass, Dante Cunningham…) et les autres étrangers (Guerschon Yabusele, Hamed Haddadi, Ekpe Udoh…) qui évoluent en CBA, c’est désormais le flou, car personne ne sait quand et si la ligue pourra terminer la campagne.

Une bonne partie des joueurs américains sont ainsi rentrés aux États-Unis, mais d’autres sont restés dans l’Empire du milieu, de peur de ne pas recevoir l’intégralité de leur contrat, souvent lucratif.

Une situation particulièrement complexe, d’autant que le département d’État des États-Unis déconseille pour le moment de se rendre en Chine. Pour les basketteurs américains du championnat actuellement aux États-Unis, la question se pose quant à leur retour en Chine. Malgré donc les dollars à la clé.