Toujours optimiste, Mark Cuban espère un début de retour à la normale pour la mi-mai

Difficile de savoir de quoi sera fait le monde dans deux mois. Mark Cuban, lui, pense qu’il sera fait de NBA. Interrogé sur la chaîne de télévision de Dallas WFAA, le propriétaire des Mavs a fait part de son optimisme quant à la reprise du championnat.

« J’espère qu’à la mi-mai, on va commencer à revenir à la normale et que les matches NBA auront lieu. Peut-être pas avec les fans mais nous jouons parce que le sport a un rôle si important. » Une référence au divertissement sportif qui, selon ce qu’il disait il y a quelques jours, sera « vital » pour traverser cette crise. « Les gens veulent avoir de quoi applaudir, quelque chose pour lequel ils vont se mobiliser et être excités. »

Son optimisme est lié à ce qu’il entend à droite à gauche, dans les instances médicales : « Personne ne dispose d’informations complètes à l’heure actuelle, toutes les décisions sont compliquées. Mais si je devais me positionner en me basant sur les conversations que j’ai eues au Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et ailleurs, je parierais sur une reprise avant le 1er juin. »

Alors que de premiers essais cliniques ont eu lieu aux États-Unis, Mark Cuban espère que les scientifiques trouveront « une thérapie » susceptible de « minimiser les effets du virus. […] Une fois que ce sera fait, nous aurons une voie de sortie. Je pense que nous n’y sommes pas encore mais on s’en rapproche de plus en plus. »

La ligue et ses acteurs doivent encore patienter pour voir cette « lumière médicale au bout du tunnel » comme le dit Mark Cuban, avant de pouvoir jouer leur rôle : « Le sport est ce dont nous avons besoin en ce moment. Je crois que la ligue est prête à jouer ce rôle. »