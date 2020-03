Le sport peut être un vecteur d’unité nationale, peut-être encore davantage aux États-Unis qu’ailleurs. En cette période de confinement général, Mark Cuban espère ainsi que le sport et le divertissement sportif de haut niveau participeront à permettre à son pays de remonter la pente à l’issue de la crise sanitaire due au COVID-19.

Le propriétaire des Mavs en profite pour rappeler à quel point le sport est important dans la vie de tous les jours.

« Voilà ce que je vais dire : on utilise tous le sport comme moyen pour faire la fête, s’enthousiasmer, un moyen de se retrouver, » a-t-il déclaré sur CNBC. « Personne n’organise une parade quand Apple ou Google réussissent le meilleur trimestre de leur histoire. Mais quand une équipe remporte un titre, on en organise une ».

Tokyo 2020, dernier espoir ?

Alors que les compétitions, ligues et championnats d’une grande majorité de sports, dont le basket, sont à l’arrêt et dans l’inconnu quant à une éventuelle reprise, Mark Cuban garde espoir s’agissant des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, qui n’ont pas encore été annulés et doivent débuter dans un peu plus de quatre mois, le 24 juillet prochain.

« Avec un peu de chance, on aura les Jeux Olympiques et on pourra alors se rassembler en tant que pays autour de notre équipe, l’équipe olympique des USA, et ça sera super pour nous. On pourra tous sortir de nos maisons et on pourra célébrer ça tous ensemble. Et espérons que lorsque la NBA, la NHL, la MLS, la MLB et le foot vont recommencer à tourner, on va tous s’enflammer à nouveau pour nos équipes et on se rassemblera comme avant en tant que communautés ».

Plus globalement, la reprise du sport au plus haut niveau est un enjeu « vital » à ses yeux.

« Le sport va être un levier vital pour rassembler les gens quand ça arrivera, donc oui, je suis enthousiaste pour ça même si pour être honnête, le basket est le dernier de mes soucis en ce moment, » a-t-il ajouté. « « Mais on utilise les Mavericks pour essayer de faire tout ce qu’on peut pour aider les gens à garder leur énergie et à être actifs, alors que tout le monde est coincé à la maison. ».

Mark Cuban a été particulièrement actif depuis le début de la crise du COVID-19 pour venir en aide à la population locale. Les Mavs ont par exemple déclaré que la franchise rembourserait intégralement les employés pour les achats de petits-déjeuners et de déjeuners effectués auprès d’établissements locaux indépendants de la région.

La fondation des Mavs a également annoncé qu’elle verserait 100 000 dollars à plusieurs associations à but non lucratif dans tout le nord du Texas sur une base mensuelle, et ce jusqu’à la reprise de la saison.