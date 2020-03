« Douloureux et inconfortable » : Quinn Cook décrit le test de dépistage au coronavirus

Une sorte de long coton-tige inséré loin dans le nez. Voilà en quelques mots en quoi consiste le test de dépistage du COVID-19. Comme de plus en plus de joueurs NBA, Quinn Cook a pu en faire récemment l’expérience car la grande majorité de son équipe a été testée. Et le meneur des Lakers en garde un souvenir… pénible.

« C’était fou, » commence-t-il sur Yahoo! Sports. « J’avais vu la vidéo où Donovan Mitchell en parlait. Ce sont les pires huit ou neuf secondes de ta vie. Je ne le souhaite à personne mais c’est quelque chose qui devait être fait. Nos médecins, les Lakers en général, ont fait du super travail pour nous maintenir à distance. »

Quinn Cook fait référence à la récente prise de parole de son homologue du Jazz, dans laquelle il avait confié en avoir voulu à son coéquipier Rudy Gobert. Donovan Mitchell avait aussi décrit le passage de cet écouvillon, « probablement les 15 secondes les plus inconfortables que je n’ai jamais connues. Des larmes ont fini par sortir. »

Le Laker en fait à peu près la même description : « C’est quelque chose d’environ 20 centimètres, inséré aussi loin que possible dans le nez. Puis il le tourne… Ça craint ! Cinq heures après, on avait toujours cette désagréable sensation. Tout le monde a eu cette réaction. On en parlait sur notre groupe de discussion, à quel point c’était douloureux et inconfortable. Mais ça devait être fait. »

Quinn Cook estime d’ailleurs que les Lakers et lui ne sont pas mécontents d’avoir eu accès à un test de ce genre, alors que les Américains dans l’ensemble peinent à se faire dépister. Sur ce début de polémique autour des facilités d’accès aux tests pour les acteurs NBA, le meneur dit entendre les deux parties.

« Mais si on a possibilité d’y avoir accès, alors autant le faire. Évidemment que c’est dur pour les gens qui n’ont pas accès alors qu’ils ont des symptômes ou n’en ont pas mais aimeraient être fixés. Mais on doit être aussi intelligents que possible car nous sommes tellement exposés. »