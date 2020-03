Coronavirus : des cas positifs aux Celtics, aux Lakers, aux Nuggets et aux Sixers

Hélas, sans surprise, le coronavirus continue de se répandre à travers la NBA, et plusieurs franchises ont communiqué les résultats des tests effectués. Il y a d’abord les Sixers qui ont annoncé que trois membres de la franchise avaient été testés positifs, sans préciser s’il s’agissait de joueurs, de dirigeants ou de coaches. A Philadelphie, on avait choisi de tester tout le monde.

À Denver, les tests s’effectuent uniquement en fonction d’éventuels symptômes, et il y a effectivement une personne contaminée et donc malade.

À Boston, il y a un joueur infecté, et Marcus Smart a lui-même annoncé qu’il était la personne concernée. En contact avec une personne contaminée, il avait demandé à passer le test même s’il ne ressentait aucun symptôme. « Je suis OK, je vais bien. Je ne ressens aucun symptôme » écrit-il avant d’alerter les plus jeunes. « La plus jeune génération dans notre pays doit respecter la distance sociale. Ce n’est pas une blague. Ne vous comportez pas de manière égoïste. Ensemble, on peut battre cette maladie, mais on doit la battre en restant éloignés les uns des autres pendant un moment. »

Après avoir appris qu’il y avait quatre joueurs positifs aux Nets, les Lakers avaient décidé mercredi de tester 14 joueurs, sur les 17 sous contrat, et la franchise a annoncé qu’il y avait deux cas positifs.

« Les deux joueurs sont actuellement asymptomatiques. Ils sont en quarantaine et sous la surveillance du médecin de la franchise » écrivent les Lakers. « Tous les autres joueurs et les membres du staff sont priés de continuer de rester en quarantaine et à l’abri à leur domicile, tout en surveillant leur santé, en consultant les médecins de l’équipe et en maintenant la communication avec l’équipe. »

Depuis l’arrêt de la NBA, le 11 mars dernier, on compte 14 cas positifs en NBA.