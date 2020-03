Team USA : le staff part du principe que les JO de Tokyo seront maintenus

Après Roland-Garros ou l’Euro de football, le coronavirus fera-t-il une nouvelle « victime » parmi les compétitions sportives, avec les Jeux olympiques de Tokyo ? L’édition 2020 étant jusqu’ici maintenue, Steve Kerr, assistant coach de la sélection américaine, part du principe qu’elle aura bien lieu.

C’est le sens des discussions qu’il a tenues, la semaine dernière, avec son homologue et coach principal de Team USA, Gregg Popovich. « Tout ceci reste incertain, » concède le coach des Warriors. « On ne sait pas si cela va être retardé ou quoi que ce soit. On est en quelque sorte tous assis à nous demander ce qu’il va se passer, comme le restant du monde. On va juste planifier comme si cela allait avoir lieu, et nous allons essayer de monter un effectif. C’est tout ce que nous pouvons faire. »

On rappelle que la Fédération américaine a annoncé il y a un mois son intention de choisir ses 12 représentants dès l’issue de la saison, en piochant parmi une liste de 44 joueurs pré-sélectionnés. Mais la suspension actuelle du championnat complique évidemment l’équation, notamment en termes de calendrier.

Adam Silver a récemment évoqué l’hypothèse d’une reprise pour mai, avec l’optique de disputer les Finales en « juillet ou fin juillet ». Or, les Jeux olympiques sont programmés au 25 juillet au 9 août prochain. Comment composer un effectif si certains des meilleurs éléments sont encore en playoffs ? D’autant que la priorité de la Fédération est de laver l’affront de la dernière Coupe du monde, en envoyant l’équipe la plus compétitive pour récupérer l’or olympique.

Beaucoup d’inconnues donc, avec cet « agenda » qui pourrait encore évoluer. Pour l’heure, alors qu’un large mouvement de suspension ou de report gagne les compétitions sportives, le Comité international olympique (CIO) ne veut pas prendre de « décisions radicales » concernant les JO.