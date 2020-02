Jeux olympiques de Tokyo : Team USA choisira ses 12 représentants dès la fin de la saison

La fédération américaine fait son maximum pour éviter de revivre le même fiasco que lors de la dernière Coupe du Monde, que Team USA a bouclé à une piteuse 7e place.

Après avoir établi une première liste de 44 noms, Jerry Colangelo a bien insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas d’essais ni de rassemblement avec tous les joueurs sélectionnés, et que les 12 qui participeront aux Jeux Olympiques de Tokyo seront choisis en accord avec son sélectionneur, Gregg Popovich, à l’issue de la saison.

« Simplement, tous les joueurs qui sont dans la liste sont ceux qui ont répondu « Oui » lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient chauds pour venir. Donc on a un groupe de 44 joueurs qui veulent tous jouer, voilà comment je vois la chose. Pop et moi, on ne mettra pas en place de séances d’essai, on ne va pas passer par là de nouveau. On va juste choisir les 12 joueurs », a-t-il notamment déclaré sur SiriusXM NBA Radio.

Ce n’est peut-être pas aussi clair, LeBron James ayant plutôt répondu un « Oui, mais » à Jerry Colangelo, en fonction notamment de son état de fraîcheur physique en juin prochain. Mais le patron de Team USA sait très bien qu’il y aura des blessures et des forfaits, et c’est pour ça que la liste annoncée est aussi large.

Il veut surtout éviter ces forfaits de dernière minute, et rappelle que ce ne sera pas nécessairement les 12 meilleurs joueurs qui composeront la sélection américaine, mais plutôt ceux qui formeront le groupe le plus complémentaire.

« Avec les essais, tu ne sais jamais comment ça peut tourner, » poursuit-il. « Je continue de le dire, on ne prendra pas nécessairement les 12 meilleurs joueurs. On prendra ceux qui formeront la meilleure équipe ».